現在、皇位継承資格をもつ次世代の皇族は秋篠宮家の悠仁親王のみ。10年後、20年後、そして50年後に、天皇と皇室はどのような姿になっているのだろうか？ 戦後80年の節目となったこの夏、皇室制度・皇位継承の専門家に連続インタビューを行った。島田裕巳（しまだ・ひろみ）／1953年生まれ。宗教学者。東京大学先端科学技術研究センター特任研究員などを歴任。『日本人にとって皇室とは何か』他「天皇不在」の危機皆さんは「天皇が