きょうは、低気圧が接近する影響により、北日本では雨が降る時間があるでしょう。北海道や東北北部では午後にかけて雨や風が強まる予想です。また、午後は西日本でも山沿いを中心に急な雨や雷雨があるかもしれません。最高気温は、きのうと同じくらいの所が多く、少し暑さは落ち着きそうです。それでも、この時期としては気温が高く、３５℃以上の猛暑日となる所もあるでしょう。あす以降は、さらに晴れる時間が長く、危険な暑さが