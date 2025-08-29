婚約のあいさつに訪れた遥。朗らかな義両親に安心する一方、義姉・美里の冷たい視線とイヤミが、祝福ムードに影を落とします。さらに、別れ際の義姉の一言が胸に刺さり、「この人とうまくやれるのか…」という不安が芽生え…。義姉との付き合い方について悩んだ体験談、『イヤミな義姉』第3話をごらんください。 結婚式当日…義姉・美里の態度は祝福とはほど遠く、終始冷めた様子であった。さらに、披露宴や式後にも遥に対