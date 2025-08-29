アーティストの移住を支援する海辺の島が舞台の映画『海辺へ行く道』。何にもとらわれない自由な発想で芸術をうみだす子どもたちと、さまざまな思惑を抱えた本物なのか詐欺師なのかわからない大人たち。いいかげんで、でもまっすぐに、もがきながら生きている彼らの日常を、ユーモアたっぷりに描き出した本作に出演して以来、プライベートでも仲良しだという唐田えりかさんと菅原小春さんにお話をうかがいました。――完成した映画