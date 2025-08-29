無限の資金とリソースを手にしたら、どんな映画を作りたい？実はこの制約のなさは、クリエイティブ面において危険なことであると、マーベル映画『エターナルズ』を手がけた監督は振り返っている。 中国出身のジャオ監督は『ザ・ライダー』（2017）や『ノマドランド』（2020）といった、より親密なインディー映画で優れた映像作家として注目を集めていたところ、マーベル・スタジオの大作『エ