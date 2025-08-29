本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。主人公・紗希さんは、小学5年生の息子・遥人から、とある悩み相談を受けます。それは、彼と仲良しであるはずの同級生・璃玖君が最近遊んでくれない…、というものでした。はじめはたまたま都合が合わなかっただけかな？と思った紗希さんですが、状況は徐々に深刻に。そんなある日、遥人から仲間外れの原因についての心当たりを聞かされます。『息子が突