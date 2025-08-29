全国高校サッカー選手権静岡県大会１次トーナメント（Ｔ）の組み合わせが、このほど決まった。１０１チーム（１０３校）が１０ブロックに分かれ、９月２０日から熱戦を繰り広げる。浜松西は４月にＯＢの内藤康貴監督（４６）が浜名から赴任。県屈指の進学校のため１、２年生だけの若いチームだが、古豪・浜名を復活させたコンパクトなサッカーで、１９９９年以来２６年ぶりの決勝Ｔ進出を目指す。＊＊＊＊これまで「チームを