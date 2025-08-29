この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。とっても仲の良かった友人や家族でも、久しぶりに会って話をすると、価値観や考え方に隔たりができて話がかみ合わなくなることってありますよね。しかし、それでもお互いに分かり合うよう話せばいつの間にか元のように楽しい時間を過ごせる場合もあります。一方で、時間が作った隔たりに