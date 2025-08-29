この記事では、アプリ「ママリ」に寄せられた投稿をご紹介します。投稿者ママの悩みは、夫が“使いかけの食材”を極端に嫌うこと。冷蔵庫に少しでも残しておこうものなら「なぜ残すんだ」と激怒されてしまうのだそうです。フルタイムで働きながら毎日料理をしているだけでも十分にすごいことなのに、褒められるどころか怒られるなんて理不尽に感じますよね。こんな夫の態度に、ママリではどのような声が寄せられていたのでしょうか