「冗談だろ…」。そんなコメントとともに、SNS上に投稿された公園の写真が話題になっている。名前は、相模原5丁目公園。柵に囲われた公園には、公園名が刻まれた表示板があるが、大人2人分ほどしか入れるスペースがないように見える。え…小さ過ぎない！？【写真】冗談だろ！？小さ過ぎると話題の公園はこんな感じ…Google Mapで見てみると…神奈川県相模原市中央区相模原5丁目にある公園。Google Mapのストリートビューで見てみる