京都府向日市を「住み心地がいい」と感じている市民は9割に迫る−。そんな傾向が同市のアンケート調査で分かった。交通機関が充実していることなどが背景にあるとみられる一方、買い物や医療面などでは不満を持つ人が少なくないことも浮き彫りになった。定住意向は8割と高く、隣接する長岡京市や近くの大山崎町とは多少の差もみられた。【写真】向日市の住み心地について聞くと…「向日市の住み心地についてどう思うか」との質