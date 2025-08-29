ウエッジのソール形状のパターンは少なくても 3つ、多いと6つもある。そしてどれも“ 抜けがいい”というが、全部が全部そんなことある？ 「それは何をもって“ 抜けがいい”と感じるか、で変わるので、あながち間違いではありません」とマスター今野。抜けのよさにもレベルがあるという。 プロは「大地を切り裂く」抜けのよさがお好き？ ナオウエッジのことで質問があるんだけど。なんであんなにソ