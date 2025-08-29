●「多様な選択肢がすべて尊重されるべき」 日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30〜)。約半世紀という番組の歴史で女性初の総合演出に抜てきされた前川瞳美氏は今回、募金を呼びかけるチャリティー番組の中で、社会課題について考えるきっかけになる企画に取り組む方針を打ち出した。「不妊治療のリアル」「ジェンダーバイアス」「フェミニズム」など、今を生きる女性に刺さるテーマをトークする『上