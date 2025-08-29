●同期の「三人娘」が華々しく活躍する一方で… ゴール前で絶叫する魂の競馬実況や、「マルカトーレ青嶋」と親しまれたハイテンションなサッカーのナレーションなど、数々の名場面を言葉で彩ってきたフジテレビの青嶋達也アナウンサーが、8月末で定年退職を迎える。9月からはフリーとして現在の担当番組を継続しながら、新たなチャレンジにも意欲を示した。スポーツ実況を中心に活躍してきたが、「バックボーン」だというのは、若