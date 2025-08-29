女優の松岡茉優が20日、ポッドキャスト番組『松岡茉優＆伊藤沙莉「お互いさまっす」』(YouTubeほか各オーディオストリーミングサービスで配信)に出演。「ここだけは譲れない」という自身のこだわりを明かした。○「声優初挑戦」ではなく「声のお仕事初挑戦」松岡茉優視聴者から「女優とモデルの違い」を聞かれ、「職業が違う」と返した松岡。「声の仕事もそうだけど。声の仕事をいただいたからって、声優さんをやってるわけじゃな