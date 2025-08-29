屋根には「ソーラーパネル」も装備！2025年3月12日、欧州トヨタ（TME）は小型モビリティの新たなコンセプトカー「FT-Me」を発表しました。高齢化が進む日本においても「ラストワンマイル移動」を支える新たな選択肢になりそうです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの斬新「“2人乗り”コンパクトカー」です！ 画像で見る（30枚以上）2024年に生産を終えた「C＋pod（シーポッド）」の後継モデルとしても期待したいFT-Me