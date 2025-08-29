12月13日の名古屋城野外コンサートをもって解散することが決まっている名古屋発ガールズグループTEAM SHACHIが8月28日（木）、愛知県・名古屋クアトロにて「H.I.P. ORIGINAL SERIES ラストライブハウス（決）〜君への想い感謝感激〜」の最終公演を開催した。シリーズ最終公演となる第2部のオフィシャルレポートを掲載する。【画像】TEAM SHACHI、ライブの様子（全11枚）シリーズを通して全公演SOLD OUTとなっていた「ラストライブ