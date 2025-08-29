同性愛を隠しながら生きたチャイコフスキーは、世間の視線と自己否定のはざまで苦しみ続けていた。偽装のような結婚に踏み切るも神経衰弱に陥った先に見出した功績と、未だに謎が多い死とは。 【画像】異性に対して強い嫌悪感を抱いていた文豪とは 『涙がでるほど心が震えるすばらしいクラシック音楽』より一部抜粋、再編集してお届けする。〈全3回のうち3回目〉 同性愛者としてのストレス、結婚の決意 30代の後半にな