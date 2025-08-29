忘れようとしても忘れられない戦場での体験によって、心や体を蝕まれていった元日本兵たち。戦争が終わって戻ってきた彼らは家庭や家族に何をもたらしたのか。復員した父を持つ家族が直面した“戦争トラウマ”とは。 【画像】「死の鉄道」の異名を持つビルマの泰緬鉄道 『ルポ戦争トラウマ日本兵たちの心の傷にいま向き合う』 (朝日新書)より、一部抜粋、再構成してお届けする。 「あの頃は戦争の臭いが色濃く残る