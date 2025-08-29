¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA 5-4 ºå¿À(28Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)µÕÅ¾¾¡Íø¤Çºå¿ÀÀï¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò7¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿DeNA¡£»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ëº£µ¨½é¤Î1·³ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¡£½é²ó¤Ë°ìÈ¯¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢3²ó°Ê¹ß¤Ïºå¿ÀÂÇÀþ¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢5²ó2¼ºÅÀ¤È¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¡£¼«¿È2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ë¡¢»°±º´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¾¯¤·¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢2²ó3²ó°Ê¹ß