シリーズ累計130万部突破！BLアワード シリーズ部門 4年受賞の超人気作品「セラピーゲーム（作：日ノ原 巡）」をドラマ化。日本テレビにて「セラピーゲーム」が10月29日（水）24:59〜スタート！（毎週水曜日24:59〜25:29放送）獣医を志す失恋したてのスパダリ候補生 × 恋に臆病なツンデレフォトグラファー。賭けから始まる2人の恋（ゲーム）の行方は――？出演者は近日発表！■イントロダクションあいつの傷を癒