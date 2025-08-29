愛知県津島市の路上で8月28日夜、帰宅途中の女性が男にバッグをひったくられ、その際転倒しケガをしました。警察は強盗致傷事件として捜査しています。警察によりますと、津島市天王通り6丁目の路上で28日午後10時すぎ、帰宅途中の32歳の女性が、後ろから歩いてきた男に現金およそ3000円やスマートフォンなどが入ったトートバッグを奪われました。女性は抵抗した際に転倒し、膝を擦りむく軽いケガをしました。