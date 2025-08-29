日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）は２９日、「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の中島裕翔（３２）が、２８日をもってグループを卒業したことを報じた。所属するＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが公式サイトで発表し、今後は同社に所属したまま俳優業に専念し、１０月には個人のファンクラブを開設すること。また中島の「自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いが