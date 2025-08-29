◆熱中対策水カップ第５０回日本少年野球関東大会▽準々決勝横浜泉中央ボーイズ（神奈川）５―４宮城仙南ボーイズ（東北中央）（８月１０日、伊勢崎・セブンナッツスタジアム）東日本ブロックで同時期に開催された「熱中対策水カップ第５０回関東大会」「東商テクノ旗争奪第４回北海道大会」「スポチューバーＴＶ旗争奪第４回東北選抜大会」は、いずれも夏の全国大会・選手権大会に出場しないチームで戦う３年生最後