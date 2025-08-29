ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ（ビヨーンズ）」の清野桃々姫が活動休止したことを受け、ＴＲＦのＤＪＫＯＯが思いをつづった。ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳとコラボ曲「最ＫＯＯＤＥＤＡＮＣＥ」と歌うなど以前から交流が深いＫＯＯ。２９日までに更新したインスタグラムで「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ清野桃々姫ちゃんの休養が発表されましたずっと走り続けて来て休養の決断は勇気が