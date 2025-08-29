福岡県飯塚市の自宅で、知人の男性に暴行を加え死なせたとして、46歳の男が逮捕されました。5人で酒を飲んでいたということです。傷害致死の疑いで逮捕されたのは、福岡県飯塚市片島の自称自営業、和田浩士容疑者（46）です。警察によりますと、和田容疑者は27日夜、自宅で、知人の瀧口隆二さん（57）の顔を拳で複数回殴り、さらに倒れた瀧口さんの顔や腹を殴ったり蹴ったりして、28日朝、搬送先の病院で死亡させた疑いです。当時