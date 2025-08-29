歌舞伎町でたむろする少年からから「裏社会のギャング」に小島智信（とものぶ）（47）。’22年から’23年にかけて日本中を震撼させた「ルフィ広域強盗事件」犯行グループの最高幹部である。東京拘置所の面会室で語る。少年院を退所した後はクラブで知り合った札幌市の女性の家に居候した。チーマーとつるみ、ヤクザのシノギを手伝うようになる。19歳の時に窃盗事件を起こし、再度少年院での生活を経験した後、21歳の時に上京。東京