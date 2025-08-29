米沢市で28日、ブドウ26房、3900円相当を盗んだ疑いで市内の65歳の男が現行犯逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは無職の65歳の男です。警察の調べによりますと男は28日午後10時半すぎ、市内の60代の男性が所有するブドウ畑でナイアガラ26房、3900円相当を盗んだ疑いです。現場近くで同様の盗難被害があったことから警戒にあたっていた警察官が犯行を発見し、現行犯逮捕しました。警察は余罪も含めて捜査しています。