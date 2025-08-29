様々な犯罪に手を染めて…借金が原因でフィリピンへ両腕には龍、足には星と「８」の文字。緑のセットアップの袖から、身体に刻まれた入れ墨が時折、姿を覗かせる。東京拘置所の面会室で対面したその男は、判決を待つ身とは思えないほど軽妙な語り口でこう切り出した。「『闇バイト』という造語の発案者は私です。キャッチーで、若者が飛びつきやすい言葉を選んだ。その後、警察官を名乗る詐欺を日本で爆発的に広めたのは、ボスを含