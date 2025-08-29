SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。カコミスル（@cacomistle_tail）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）欲しいリアクション。 千年ぶりに目覚めたという神格的存在。「褒美をやろう」と宣う彼女に、たまたま立ち会った男性の願うものはというと……？独特なお願いに、女性も思わず渋い顔をしてしまうのでした（笑）いかが