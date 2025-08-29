歌詞は作詞家にとっての作品。初期の頃は青いステッドラーのホルダーに4Bの太い芯を入れて原稿を書いていました。高校時代から憧れていた伊丹十三さんは、書籍は自ら装幀（そうてい）し題字も自分でレタリングした文字でした。僕はそれをまねて、歌詞もカリグラフィーペンで原稿を書くようになりました。多くの作品を書いた荻野目洋子さんに「売野さんの特徴的な文字で埋まった原稿を眺めていると歌の世界が広がる」と言われた