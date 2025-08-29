「引継ぎもせずに退職してしまう社員がいる……」。心当たりはないでしょうか？近年、会社への不満を「仕返し」としてぶつける「リベンジ退職」が増えています。リベンジ退職が及ぼす影響、未然に防ぐために会社が取るべき対策について解説します。（特定社会保険労務士、大槻経営労務管理事務所和賀成哉）リベンジ退職はなぜ起きるのか〜IT企業編〜IT企業で働く入社5年目の佐藤さん（仮名）が、休日に友人とランチをしていた