「EXILE」のAKIRA（44）が、23日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。20年間も食べていないものを告白した。この日は「やわらかいパン巡り」と題して、MCの浜田雅功と大阪の街を巡ってロケ。そこで浜田に「何でも食べるでしょ？」と聞かれたAKIRAは「そうですね、牡蠣以外は。牡蠣はあたったことがあって」と告白。生牡蠣を食したといい「あたってからは、20年食べてないです」と説明した。実は牡蠣の