BL漫画『セラピーゲーム』が、10月29日より日本テレビにてドラマ化されることが発表された。 参考：庄司浩平はなぜ役者を仕事に選んだのか「つながっていると信じて、今やれることをやる」 本作は、シリーズ累計130万部突破、BLアワードシリーズ部門4年受賞の日ノ原巡による同名漫画をドラマ化するもの。 超・ブラコンでゲイの湊は、バーで酔っ払いの男・静真と出会う。彼の甘やか