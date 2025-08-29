◇プロ野球セ・リーグ広島8ー3巨人（28日、マツダスタジアム）「本当に悔しい結果に終わりました」試合後、報道陣に囲まれた巨人の田中投手は開口一番、その悔しさをあらわにしました。2回、先頭をデッドボールで出塁させると、連打で満塁に。1アウトを取るも味方のミスなどで一気にこの回4点を失いました。「相手が食らいついてきているところに、バランスを崩しきれなかったところが大きな要因だと思います」と反省点をあげた