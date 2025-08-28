便の色は私たちの健康状態を反映しており、時に深刻な病気のサインということもあります。鮮やかな赤色や黒い便はもちろんのこと、健康的な便の色でも、肉眼ではわからない微量の出血が隠れている可能性も否定できません。今回は、知っておきたい血便の基礎知識について、「かわぐち内科・内視鏡クリニック」の川口先生に解説していただきました。 監修医師：川口 佑輔（かわぐち内科・内視鏡クリニック） 北里大学医学部卒