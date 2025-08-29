◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)バレーボール女子世界選手権は予選ラウンドが終了し、29日から決勝ラウンドの戦いが始まります。トーナメント形式で行われる決勝ラウンドには、予選ラウンドの各プール上位2か国が進出し計16か国によって争われます。プールHを1位で通過した日本(FIVBランク5位)は、1回戦ではプールAを2位通過した開催国タイ(同18位)と29日に戦います。タイとの過去の対戦成績は51勝9敗と、日