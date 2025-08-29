◇ラグビーパシフィックネーションズカップ2025プールB 日本代表-カナダ代表(30日、ユアテックスタジアム仙台)ラグビー日本代表は28日、30日に初戦を迎える日本代表の登録メンバーを発表しました。ロックのワーナー・ディアンズ選手がゲームキャプテンを務め、ハーフ団は藤原忍選手と李承信選手。センターのディラン・ライリー選手が最多の30キャップとなっています。今大会は7月の代表戦でも主将を務めたリーチ マイケル選手が招