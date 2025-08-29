カラスに襲われていた子猫が保護され元気になっていく様子がInstagramに投稿されました。動画の再生回数は9万回を超え「カラス怖かったね。運が本当に良かった。幸せになるのよ」「保護してくださりありがとうございます」「カラス三羽に狙われ助かった強運の君は奇跡の子」といったコメントが集まっています。 【動画：カラス3羽に襲われ『池に逃げ込んだ子猫』を保護→お世話して数日が経つと…】 3羽のカラスに襲われていた子