近年は「リビング学習が良い」と言われることが多いが、自分の子どもに合っているのかと悩む家庭は少なくない。筆者の家では3人の子ども全員が塾を利用しておらず、生活も勉強もすべて自宅で完結しているため、快適に学習できる環境づくりに意識的に取り組んできた。 家族構成は、中学受験に取り組む小学5年生の次男、中学3年生の長女、高校1年生の長男。通