ドジャースに対する想いを隠さずに語ったラックス(C)Getty Images銀河系軍団の中で数少ない“生え抜き”として努力を重ねていた27歳は、今年1月に突然トレードを告げられた。現在、レッズでプレーするギャビン・ラックスだ。【動画】ハッと気づく異例光景大谷翔平の異能を物語るワンシーンをチェックMLBに30球団もある選手の入れ替わりが激しい米球界においてトレードは決して珍しいものではない。むしろ、他球団で「価値が