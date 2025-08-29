福岡市西区の幼稚園で28日、給食を通して海外の食文化を学ぶ取り組みが行われました。園児たちがウクライナのハンバーグやボルシチを味わいました。 ■元木寛人アナウンサー「給食の時間になりました。きょうは特別メニューということで、ウクライナ料理の準備が進められています。」 園児に提供されたのは、ウクライナのハンバーグ、コトレータとボルシチ、サラダ、ごはんです。ウクライナで