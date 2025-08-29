ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」の創業者・前澤友作氏が、きょう29日放送のテレビ東京『日経スペシャル ガイアの夜明け』(毎週金曜後10：00）に出演する。【画像】「カブアンド」の画面少額投資非課税制度（NISA）の拡充などを背景に、株式投資への関心が高まっている。そんな中、今後も日本の経済が成長していくためには、個人投資家のすそ野が広がり、「株式を長期に保有する」考え方が浸透することが重要だと訴える人