Ｂ１レバンガ北海道は２８日、今季加入したＣジャリル・オカフォー（２９）、ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）の契約会見を札幌市内で行った。２０１５年ＮＢＡドラフトで１巡目３位指名を受けた経歴を持つオカフォーは、Ｂリーグ初参戦。強力助っ人が下位に低迷してきたチームの起爆剤となる。レバンガ史上最強の呼び声高い大物助っ人が、開幕を心待ちにした。ＮＢＡではドラフト全体３位で指名を受け、通算２４８試合でプレー