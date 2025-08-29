◇陸上ダイヤモンドリーグ・ファイナル（２８日、スイス・チューリヒ）女子やり投げで昨年のパリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）は、６０メートル７２で最下位の６位だった。最終投てきで記録を伸ばした。７月の日本選手権（東京・国立競技場）前に右肘内側上顆炎（じょうかえん）となり、直前に欠場を発表。約２か月ぶりの実戦復帰となった前回のダイヤモンドリーグ第１３戦（２０日、スイス・ローザンヌ）では５０メート