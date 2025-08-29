【MLB】ドジャース5ー1レッズ（8月27日・日本時間28日／ロサンゼルス）【映像】大谷の剛速球→打者の体勢がおかしくなる8月27日（日本時間8月28日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が投じた剛速球が話題となっている。3回表、1死走者なしの場面で打席に立った3番エリー・デラクルーズに対して大谷は、初球、外角高めのボール球、127km/hのカーブでボール先行となるも、2