県立神奈川近代文学館（横浜市中区）で、作家・中島敦（１９０９〜４２年）が南洋庁勤務時代にパラオから日本の家族に送った手紙などを展示する「中島敦の手紙展おとうちゃんからの贈り物」が開かれている。「山月記」などの代表作で知られる中島敦は、作家を志しながら横浜の女学校で教師として働いた。高給や持病のぜんそくの療養に適した温暖な環境を求め、３２歳で南洋庁に入庁した。単身で当時日本の統治下だったパラオ