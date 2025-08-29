◇プロ野球セ・リーグ 中日 4-3 ヤクルト(28日、バンテリンドーム)前日の試合で決勝打含む猛打賞の活躍を見せた中日・上林誠知選手。試合後にはお立ち台にあがり、体の状態も絡めながら思いを語りました。1点ビハインドで迎えた7回、2アウト満塁の好機から逆転タイムリーを放った上林選手。この打席を振り返り「最近いい場面で打ててなかったので、本当にいい場面で打てて、最高にうれしいです」とホッとした表情を見せます。この