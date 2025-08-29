今日29日は「伝統的七夕」。太陰太陽暦(旧暦)の7月7日にちなんだ七夕の頃で、梅雨の時期にあたる現在の暦の七夕よりも、星空観察には良い条件になりやすいです。今夜は沖縄や九州から東北南部で、夏の大三角や天の川が見られるチャンス。伝統的七夕夜は空を見上げてみよう今日29日は「伝統的七夕」の日にあたります。太陰太陽暦(旧暦)の7月7日にちなんだ七夕の頃で、「伝統的七夕」と呼ばれています。国立天文台では、太陰太陽暦