【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比44銭円高ドル安の1ドル＝146円91銭〜147円01銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1678〜88ドル、171円61〜71銭。米長期金利の低下に伴い日米金利差の縮小が意識され、円を買ってドルを売る動きが優勢となった。